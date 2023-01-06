Galatasaray'ın sol bek adayı: Alex Sandro

Galatasaray, Brezilyalı yıldız Alex Sandro'yu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katmaya hazırlanıyor.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus'un göndermek istediği Brezilyalı sol bek Alex Sandro için harekete geçti.

Adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapıldı.

İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu tecrübeli futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün bir adım önde olduğunu yazdı.

Yıllık 2 milyon euro istedi

Galatasaray, Alex Sandro'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Brezilyalı futbolcu da yıllık 2 milyon euro istedi. İki taraf da daha detaylı görüşme için anlaşma sağladı.

Brezilya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Sandro, bu sezon Juventus'ta 17 maça çıkarken 1 asist yapabildi.

Sandro, Porto'dan 2015 yılında 28 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a geçti.