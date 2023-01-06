Petrol
79.25
0.71%
Euro
19.7582
-0.03%
Dolar
18.7702
0.03%
Altın
1.109
0.33%
Borsa
5116
0.00%
Bitcoin
319.014
0.13%
BTXN Coin
7.13
-3.12%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C
    Galatasaray'ın sol bek adayı: Alex Sandro

    Galatasaray'ın sol bek adayı: Alex Sandro

    Galatasaray, Brezilyalı yıldız Alex Sandro'yu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus'un göndermek istediği Brezilyalı sol bek Alex Sandro için harekete geçti.

    Adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapıldı.

    İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu tecrübeli futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün bir adım önde olduğunu yazdı.

    Yıllık 2 milyon euro istedi

    Galatasaray, Alex Sandro'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Brezilyalı futbolcu da yıllık 2 milyon euro istedi. İki taraf da daha detaylı görüşme için anlaşma sağladı.

    Alex Sandro

    Brezilya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Sandro, bu sezon Juventus'ta 17 maça çıkarken 1 asist yapabildi.

    Sandro, Porto'dan 2015 yılında 28 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a geçti.

    Alex Sandro


    Sinan Ateş cinayetine ilişkin aranan şüpheli yakalandı
    İç Haber

    Sinan Ateş cinayetine ilişkin aranan şüpheli yakalandı

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Muhalefet partilerinin kanun tekliflerine verdiği değişiklik önerileri
    Gündem

    Muhalefet partilerinin kanun tekliflerine verdiği değişiklik önerileri

    Görüş Bildir