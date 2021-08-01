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    Galatasaray'ın St. Johnstone maçının hakemi

    Galatasaray - St. Johnstone maçının hakemi İsviçreli Sandro Scharer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 13:56
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    Galatasaray'ın St. Johnstone maçının hakemi

    Galatasaray ile İskoçya'nın St. Johnstone takımı arasında 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

    SCHARER'IN YARDIMCILARI

    UEFA'nın açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak.

    Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

    Galatasaray ın St. Johnstone maçının hakemi #1

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