Galatasaray'ın stadı Lazio maçına yetişecek

Galatasaray'ın bakıma alınan Türk Telekom Stadı, Lazio maçıyla yeniden hizmete giriyor.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon yaşanan zemin tartışmalarının ardından yenileme çalışmaları yapılmaya başlamıştı.

Galatasaray, bu sezon stadı yetişmediği için Atatürk Olimpiyat, Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Statlarında karşılaşmalara çıkmıştı.

Çalışmalar sona geldi ve Galatasaray taraftarını sevindirecek haber geldi.

“LAZIO MAÇINI KENDİ SAHAMIZDA OYNAYACAĞIZ”

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, bugün düzenlenen sponsorluk anlaşmasında yaptığı konuşmada, Avrupa Ligi'ndeki bu mücadelenin Türk Telekom'da oynanacağını söyledi.

Köksal Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar stadyumu kullanmadık. Lazio maçını yüzde 99 kendi stadyumumuzda oynayacağız.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçı, 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.