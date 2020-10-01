Galatasaray'ın toplam borcu

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, göreve geldiklerinde kulübün 2 milyar 626 milyon lira borcu olduğunu, bu rakamı 2 milyar 119 milyon liraya indirdiklerini söyledi.

20 Ocak 2018'de Dursun Özbek ile girdiği yarışı kazanan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 37. başkanı olmuştu.

2.5 yılı geçkin süredir görevde olan Cengiz ve yönetimi, kulübün toplam borcunu açıkladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, EkoTürk'te katıldığı yayında göreve geldiklerinden bu yana borçları düşürdüklerini söyledi.

BORÇ 2 MİLYAR 119 MİLYON LİRA

Günay, Galatasaray'ın güncel borcunun 290 milyon eurodan (2 milyar 626 milyon liradan) 234 milyon euroya (2 milyar 119 milyon liraya) indirildiğini söyleyerek, yaklaşık 500 milyonluk bir ödeme yaptıklarını belirtti.

Günay, yönetim olarak çok çalıştıklarını ve planlı hareket ettiklerini söylerken, amatör branşlarda özellikle pandemi döneminde kâra geçtiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı yönetici, "Galatasaray olarak ocak - haziran dönemi amatör branşlarımızda gelir gider dengemizde 2.7 milyon TL kârdayız." ifadelerini kullandı.