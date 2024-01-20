Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu duyuruldu

Süper Lig'in 21. haftası dev bir düelloya sahne olacak. Lig üçüncüsü Trabzonspor ile ikinci basamakta bulunan Galatasaray kozlarını paylaşacak.
21 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da Akyazı Stadyumu'nda oynanacak ve zirve yarışında kritik öneme sahip olan bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.
Icardi geri döndü
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, kamp kadrosunda yer aldı.
Sakatlığı bulunan Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'na giden Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ikilisi kafilede yer almadı.
Öte yandan kadroda düşünülmeyen Angelino da kendine yer bulamadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış