Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu duyuruldu Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı dev maçın kamp kadrosunu açıkladı.

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Süper Lig'in 21. haftası dev bir düelloya sahne olacak. Lig üçüncüsü Trabzonspor ile ikinci basamakta bulunan Galatasaray kozlarını paylaşacak.

21 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da Akyazı Stadyumu'nda oynanacak ve zirve yarışında kritik öneme sahip olan bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

Icardi geri döndü

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, kamp kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı bulunan Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'na giden Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ikilisi kafilede yer almadı.

Öte yandan kadroda düşünülmeyen Angelino da kendine yer bulamadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu