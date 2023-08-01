Galatasaray'ın tur atlaması halinde rakibi Olimpija Ljubljana olacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun rövanş maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana, konuk ettiği Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımını 2-1 mağlup etti.
Toplam skorda 3-2 öne geçen Olimpija Ljubljana, 3. ön eleme turuna yükseldi.
Galatasaray'ın rakibi oldu
Temsilcimiz Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Ağustos'ta oynanacak.