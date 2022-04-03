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- Galatasaray'ın U15 maçında serbest vuruşu kullananı 'taş, kağıt, makas' belirledi
Galatasaray'ın U15 maçında serbest vuruşu kullananı 'taş, kağıt, makas' belirledi
Sarı-kırmızılıların U15 Elit Gelişim Ligi'nde Boluspor'u 6-1 mağlup ettiği maçta iki genç Galatasaraylı arasında serbest vuruşu atanı 'taş, kağıt, makas' oyunu belirledi.
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 18:14
U15 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray, evinde Boluspor'u ağırladı. Sarı-kırmızlılar, mücadeleden 6-1 galip ayrılırken yüzleri gülümseten bir olay yaşandı.
Maçın 51. dakikasında serbest vuruş kazanan Galatasaray'da Mert Efe Batmaz, topun başına geldi.
TAŞ, KAĞIT, MAKAS VE GOL
Efe Batmaz ile topun başına geçen Mehmet Akif Oruç, serbest vuruşu kullanmak istedi.
İkili arasında oynanan 'taş, kağıt, makas' oyunuyla topu kimin kullanacağı belirlendi ve serbest vuruşu kullanan Mert Efe Batmaz topu ağlara gönderdi.
Galatasaray'ın U15 maçında serbest vuruşu kullananı 'taş, kağıt, makas' belirledi İZLE