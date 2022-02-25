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    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona

    Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 14:50
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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katıldı.

    Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu. Galatasaray kurada Barcelona’yı çekti.

    İLK MAÇ İSPANYA’DA

    Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda olacak.

    Galatasaray ın UEFA Avrupa Ligi nde rakibi Barcelona #1

    EŞLEŞMELER

    • Barcelona - Galatasaray
    • Rangers FC - Kızıl Yıldız
    • Braga - Monaco
    • Porto - Lyon
    • Atalanta - Leverkusen
    • Sevilla - West Ham
    • Leipzig - Spartak Moskova
    • Frankfurt - Betis

    Galatasaray ın UEFA Avrupa Ligi nde rakibi Barcelona #2


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