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    Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı

    Galatasaray, St. Johnstone maçı için UEFA'ya bildirdiği listeye 3 yeni transfer girdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 13:04
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    Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı

    Galatasaray'ın, St Johnstone maçı için UEFA'ya verdiği 25 kişilik liste belli oldu.

    YENİ TRANSFERLER KADRODA

    Kadroda yeni transferlerden Sacha Boey, Patrick van Aalholt ve Berkan Kutlu yer aldı.

    Fatih Öztürk, Ozornwafor, Cicaldau, Jimmy Durmaz, Oğulcan ve Emre Akbaba, St. Johnstone maçı kadrosuna alınmadı.

    Galatasaray ın UEFA kadrosu açıklandı #1

    CICALDAU ALINAMIYOR

    Cicaldau, eski takımı Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde forma giydiği için Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maçlarda ve olası play-off turu mücadelesinde takım kadrosunda bulunamayacak.

    Galatasaray ın UEFA kadrosu açıklandı #2

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