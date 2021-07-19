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    Galatasaray'ın üst turdaki muhtemel rakipleri

    Galatasaray'ın üst turdaki muhtemel rakipleri

    Galatasaray - PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi Celtic - Midtjylland eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 13:47
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

    MUHTEMEL RAKİPLER: CELTIC-MIDTJYLLAND

    Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Celtic - Midtjylland maçının galibi olacak.

    Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 3-4 Ağustos rövanş maçları 10 Ağustos'ta oynanacak.

    Galatasaray ın üst turdaki muhtemel rakipleri #1

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