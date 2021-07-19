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Galatasaray'ın üst turdaki muhtemel rakipleri
Galatasaray - PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi Celtic - Midtjylland eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 19.07.2021 - 13:18
- Güncelleme : 19.07.2021 - 13:47
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.
MUHTEMEL RAKİPLER: CELTIC-MIDTJYLLAND
Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Celtic - Midtjylland maçının galibi olacak.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 3-4 Ağustos rövanş maçları 10 Ağustos'ta oynanacak.