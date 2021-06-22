Galatasaray Kulübü'nün 38. başkanı olan Burak Elmas ve 90. yönetim kurulu, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı.

Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas, mazbatasını aldı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törende yönetim kuruluyla birlikte mazbatasını alan Burak Elmas, GSTV'ye kısa bir açıklamada bulundu.

"ZORLU VE UZUN SÜREÇ BAŞLIYOR"

"Birçok tebrik mesajı aldık. Hepsine dönme fırsatımız olmadı. Tüm Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Bu süreci başarılı bir şekilde yönetme adına planlarımızı yapmaya başladık."

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı - İZLE



"GALATASARAY İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Artık kimse rakip değil. Hep birlikte Galatasaray için birlikte mücadele edeceğiz. Biz Eylül 2020'den bu yana çalışıyoruz. Arkadaşlarım çok emek verdi. Bir an evvel projelerimizi hayata geçirmek için çok sabırsızlanıyoruz."