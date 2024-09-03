Galatasaray'ın yeni forveti Osimhen İstanbul'da Sarı kırmızılı kulübün Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, İstanbul'da coşkulu bir kalabalık ile karşılandı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, "yılın transferi" olabilecek bir adıma imza attı.

İtalyan Serie A kulübü Napoli'nin golcu oyuncusu Victor Osimhen, sarı kırmızılı kulüpte kiralık olarak oynama kararı aldı.

25 yaşındaki Nijeryalı yıldız oyuncu, uçakla geldiği İstanbul'da kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Osimhen, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yarın 1 yıllığına sarı kırmızılı formayı giymek için imza atacak.

NAPOLİ PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 4. FORVETİ

Nijeryalı golcü yıldız, transfer piyasasında 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle en pahalı 4. forvet olarak biliniyor.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.