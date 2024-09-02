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Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen, en iyi 5 forvet arasında

Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen, en iyi 5 forvet arasında Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, transfer piyasasında en pahalı 4. oyuncu olarak listede yer alıyor.