Haber Merkezi
Süper Lig'de transfer sezonunun bitmesine 2 haftadan az bir zaman kaldı. Son şampiyon Galatasaray, "yılın transferi" denebilecek bir oyuncuya imza attırmaya hazırlanıyor.
İtalya Serie A kulübü Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen'e sarı kırmızılı kulüp talip olmuştu.
Yönetimin anlaştığı Nijeryalı golünün bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın kiralık oyuncu olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.
EN DEĞERLİ DÖRDÜNCÜ FORVET
Osimhen'in piyasasındaki değeri, Galatasaray'ın önemli bir transferi gerçekleştireceğinin de göstergesi.
Osimhen, en değerli forvetler arasında 100 milyon euro bonservis bedeliyle 4. sırada.
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