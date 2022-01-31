Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul'a vardı

Galatasaray’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul’a geldi.

Galatasaray, kaleci arayışlarında sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Barcelona’da forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olmak şartıyla, kiralık olarak renklerine kattı.

PENA İSTANBULA GELDİ

22 yaşındaki kaleci gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. İspanya'nın Barcelona şehrinden uçağa binen Pena, İstanbul'a indi.

Pena daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşılan 22 yaşındaki İspanyol file bekçisinin sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

INAKİ PENA'NIN İSTATİSTİKLERİ

İspanya'yı 16 yaş altı , 17 yaş altı , 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve toplamda 28 maç kazandı. 2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci oldu ve turnuva boyunca ilk tercih oldu. Sergio Busquets'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bazı milli takım oyuncularının izolasyonu nedeniyle , İspanya'nın 21 yaş altı takımı 8 Haziran 2021'de Litvanya'ya karşı uluslararası hazırlık maçına çağrıldı. Alicante CF, Villareal, Barcelona gibi takımlarda forma giydi.

Inaki Pena'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro değerinde.



