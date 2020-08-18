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Galatasaray'ın yeni kondisyoneri Scott Piri
Sarı-kırmızılılar teknik ekipten Alberto Barali'nin ayrılmasının ardından ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaşma sağladı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 14:26
Yeni sezon yapılandırmasına devam eden Galatasaray'da teknik ekip güçlendirmeleri de devam ediyor.
Geçen sezon sakatlıklarla mücadele eden; Luyindama, Falcao ve Andone gibi isimlerden uzun süre yararlanamayan sarı-kırmızılılar takıma deneyimli bir kondisyoner dahil etti.
SCOTT PIRI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Alberto Barali'nin ayrılığının ardından ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılıların teknik ekibinde 2011-2014 yıllarında da yer alan Piri, o dönem futbolcuların performansını yükseltmekte etkin rol oynamıştı.
Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.