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    Galatasaray'ın yeni kondisyoneri Scott Piri

    Galatasaray'ın yeni kondisyoneri Scott Piri

    Sarı-kırmızılılar teknik ekipten Alberto Barali'nin ayrılmasının ardından ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 14:26
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    Galatasaray'ın yeni kondisyoneri Scott Piri

    Yeni sezon yapılandırmasına devam eden Galatasaray'da teknik ekip güçlendirmeleri de devam ediyor.

    Geçen sezon sakatlıklarla mücadele eden; Luyindama, Falcao ve Andone gibi isimlerden uzun süre yararlanamayan sarı-kırmızılılar takıma deneyimli bir kondisyoner dahil etti.

    Galatasaray ın yeni kondisyoneri Scott Piri #1

    SCOTT PIRI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

    Alberto Barali'nin ayrılığının ardından ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaşma sağlandı.

    Sarı-kırmızılıların teknik ekibinde 2011-2014 yıllarında da yer alan Piri, o dönem futbolcuların performansını yükseltmekte etkin rol oynamıştı.

    Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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