Galatasaray'ın yeni kondisyoneri Scott Piri

Sarı-kırmızılılar teknik ekipten Alberto Barali'nin ayrılmasının ardından ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon yapılandırmasına devam eden Galatasaray'da teknik ekip güçlendirmeleri de devam ediyor.

Geçen sezon sakatlıklarla mücadele eden; Luyindama, Falcao ve Andone gibi isimlerden uzun süre yararlanamayan sarı-kırmızılılar takıma deneyimli bir kondisyoner dahil etti.

SCOTT PIRI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Alberto Barali'nin ayrılığının ardından ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaşma sağlandı.

Sarı-kırmızılıların teknik ekibinde 2011-2014 yıllarında da yer alan Piri, o dönem futbolcuların performansını yükseltmekte etkin rol oynamıştı.

Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.