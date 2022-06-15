Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdırıldı

Galatasaray'ın yeni sezonda giymesi beklenen formalar sosyal medyaya sızdırıldı. Taraftarlar tasarımı basit bulurken, Twitter'daki paylaşımlarda beğenilmediği de açıkça ifade edildi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna hazırlanılırken, yeni sezon formaları da merakla bekleniyordu.

Sarı-kırmızılıların yeni sezonda giyeceği formaların 'supporter' tasarımı belli oldu. Maç formasında ufak tefek detaylar eklenecek olsa da tasarım taraftar tarafından beğenilmedi.

Formalara isyan

Formaları çok düz ve zahmetsiz bulan sarı-kırmızılılar "Bu formalara mı 700 lira vereceğiz?" diyerek isyan etti.

İşte sosyal medyaya sızan Galatasaray'ın iç saha ve kaleci forması...