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    Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdırıldı

    Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdırıldı

    Galatasaray'ın yeni sezonda giymesi beklenen formalar sosyal medyaya sızdırıldı. Taraftarlar tasarımı basit bulurken, Twitter'daki paylaşımlarda beğenilmediği de açıkça ifade edildi.
    • 15.06.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 09:14
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    Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna hazırlanılırken, yeni sezon formaları da merakla bekleniyordu.

    Sarı-kırmızılıların yeni sezonda giyeceği formaların 'supporter' tasarımı belli oldu. Maç formasında ufak tefek detaylar eklenecek olsa da tasarım taraftar tarafından beğenilmedi.

    Formalara isyan

    Formaları çok düz ve zahmetsiz bulan sarı-kırmızılılar "Bu formalara mı 700 lira vereceğiz?" diyerek isyan etti.

    İşte sosyal medyaya sızan Galatasaray'ın iç saha ve kaleci forması...

    Galatasaray ın yeni sezon formaları sızdırıldı #1

    Galatasaray ın yeni sezon formaları sızdırıldı #2

    Galatasaray ın yeni sezon formaları sızdırıldı #3


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