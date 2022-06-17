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    Galatasaray'ın yeni sezon iç saha forması tanıtıldı

    Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu. Sarı-kırmızılılar Parçalı'yı 799,90 TL'den satışa sundu.
    • 17.06.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 11:47
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    Galatasaray'ın yeni sezon iç saha forması tanıtıldı

    Galatasaray, 2022/23 sezonunda giyeceği Parçalı formasını tanıttı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlara daha önceden duyurduğumuz tasarımın maç forması versiyonu yine de beklentilerin epeyce altında kaldı.

    800 liradan satılacak

    Taraftarlar özellikle yaka detayındaki siyaha anlam veremezken en büyük tepkiyi de elbette ki formanın fiyatı aldı. Parçalı, 799.90 TL'den satışa sunuldu.

    İşte sarı-kırmızılıların tanıtımından kareler...

    Galatasaray ın yeni sezon iç saha forması tanıtıldı #1

    Galatasaray ın yeni sezon iç saha forması tanıtıldı #2

    Galatasaray ın yeni sezon iç saha forması tanıtıldı #3


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