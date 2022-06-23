Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un kariyeri

Galatasaray ile anlaşma sağlayan Okan Buruk, 11 yaşında altyapısında başlayarak kariyerine başladığı takıma teknik direktör olarak geri dönüyor.

Galatasaray Okan Buruk ile anlaşma sağlayarak hem kendi tarihinde hem Buruk'un kariyerinde yeni bir sayfayı açmış oldu.

Buruk böylece altyapısında başladığı Galatasaray serüvenine teknik direktör olarak devam edecek.

Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyeri

48 yaşındaki çalıştırıcı teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza attı.



Buruk, kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Rizespor ve Başakşehir'de görev aldı.

Başakşehir'i şampiyon yaptı

Göreve geldiği ilk sezonda Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı. Buruk, hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğü döneminde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5. isim olarak tarihe geçti.



Futbolculuğu döneminde Galatasaray ile 4'ü üst üste olmak üzere toplam 7 şampiyonluk yaşayan Buruk, teknik direktör olarak da Başakşehir'i 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa taşıdı.

Hem futbolculuğunda hem de teknik adamlığı sırasında şampiyonluk yaşadı

Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına Okan Buruk da adını yazdırmış oldu.



Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile yaşadığı şampiyonlukla birlikte kariyerindeki ikinci kupasını kazandı. Buruk, 2017-2018 sezonunda da Akhisarspor ile Türkiye Kupasında şampiyonluğu elde etmişti.



48 yaşındaki teknik adam, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puanla turuncu-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıdı.

280 maçta 113 galibiyet

Başakşehir, Buruk'un teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 16 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Teknik direktörlük kariyerinde toplam 280 maça çıkan Buruk, 113 galibiyet 64 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.