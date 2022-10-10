Galatasaray'ın yeni top antrenörü Sargon Duran kimdir, aslen nereli? Sargon Duran kaç yaşında?

Galatasaray ekibinin yeni yardımcısı olan Sargon Duran'ın hayatı ve memleketi merak edildi. Peki Galatasaray'ın yeni top antrenörü Sargon Duran kimdir, aslen nereli? İşte Duran'ın hayatı...

Spor Toto Süper Lig'te şampiyonluk mücadelesinği sürdüren Galatasaray'da yaşanan yeni gelişme sonrası Sargon Duran'ın hayatı merak edildi. Avusturyalı eski futbolcu ve Antrenör Sargon Duran, Okan Buruk'un özel talebi sonrası ekipte duran top ve taç antrenörü olarak göreve başlamış oldu. Peki Sargon Duran kimdir?

Sargon Duran kimdir?

, 31 Ocak 1987 tarihinde Viyana'da dünyaya gelen isim, Temmuz 2018'de Duran, FC Mauerwerk için oynarken Wiener Neustadt'ta Gerhard Fellner'in müdür yardımcılığına atamıştır. Fellner 2 Mayıs 2019 tarihinde görevden alınmıştır ​​ve Duran sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük görevini üstlenmiştir. 35 yaşındaki antrenör, şu anda Avusturya'da 3. Lig ekibi ekibi Wiener Neustadt'ta teknik direktörlük yapmaktadır.

Şimdilerde yurt dışında faal olarak çalıştığı bilinen Sargon Duran, teknik ekibe daimi olarak dahil olmamıştır. Duran, danışam olarak göreve başlamıştır ve, teknik direktör Okan Buruk'un talep ettiği dönemlerde takıma yardımcı olacaktır.