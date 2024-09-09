Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs sakatlandı Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli Ismail Jakobs, Burundi ile oynanan maçın son dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.

Haber Merkezi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Burundi ile Senegal karşılaştı.

Bingu Stadyumu'nda oynanan maçı Senegal Ismaila Sarr'ın 71. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

JAKOBS SAKATLANDI

25 yaşındaki sol bek, müsabakanın 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Jakobs için ilk olarak sedye istense de oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kenara geldi.

Senegalli oyuncunun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.