Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, 1 ay yok

Galatasaray, yeni transferi Leo Dubois'nın sakatlığının detaylarını açıkladı. Oyuncu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray, Fiorentina maçında ağrıları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Leo Dubois'nın sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan ancak ağrıları nedeniyle oyuna devam edemeyerek 20. dakikada yerini Omar Elabdellaoui'ye bırakan yeni transfer Leo Dubois'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.

1 ay yok

Galatasaray, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lyon'dan transfer edilen Fransız sağ bekin sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Dubois'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kulüpten yapılan duyuruda, ''Avusturya’da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois’nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' açıklamalarında bulunuldu.