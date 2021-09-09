Galatasaray'ın yeni transferlerinin yaş ortalaması 22.6

Galatasaray nokta atışı ve genç transferleriyle yeni sezona hazır. Sarı-kırmızılılar transfer döneminde 11 oyuncu transfer ederken, bunlardan 8'inin 24 yaş altında olması dikkat çekti.

Galatasaray, yaz transfer döneminde 11 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, kadroda ciddi bir gençleştirme operasyonu yapıldı ve yaş ortalaması aşağı çekildi.

YENİ TRANSFERLERİN ORTALAMASI 22.6

Sarı-kırmızılılarda yapılan 11 transferin 8'i 24 yaş altı oyunculardan oluştu ve 11 transferin yaş ortalaması 23.5 olarak karşımıza çıktı.

Burak Elmas öncesinde yapılan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerini de çıkardığımızda bu ortalama 22.6 olarak hesaplandı.

TECRÜBELİ İSİMLER GÖNDERİLDİ

Falcao, Jimmy Durmaz, Ryan Donk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes gibi tecrübeli oyuncularla da yollar ayrıldı. Galatasaray'da giden oyuncuların yaş ortalaması da 28.09 olarak çıktı.

Yeni transferlerin yaşları şu şekilde: Sacha Boey (20), Paulo Assunçao (21), Halil Dervişoğlu (21), Barış Alper Yılmaz (21), Victor Nelsson (22), Olimpiu Morutan (22), Berkan Kutlu (23), Alex Cicaldau (24), Alpaslan Öztürk (27), Aytaç Kara (28), Van Aanholt (30)