Galatasaray'ın yeni yıldızı Serge Aurier formayı giydi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşayan Serge Aurier, Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza attı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılılar tecrübeli sağ bekin resmi sözleşmeye imza attığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da 92 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

"Böylesine tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum"

Galatasaray TV'ye konuşan Fildişili yıldız, "Çok mutluyum turnuvayı ve kupayı kazanmış olmamızdan dolayı. Özellikle kendi seyircimizin önünde bir kaptan olarak bu anı yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Böylesine tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Daha önceden Fildişi'nde oynamış arkadaşlarımla sohbet ettim. Benim için çok büyük gurur burada oynamak. Galatasaray taraftarı bana mesaj atarak sürekli destek oldu. Onlarla bir araya gelmeye sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

100 bin euro bonservis bedeli ödendi

Yıldız futbolcunun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'a 100 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklanmış, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan futbolcuya 600 bin euro garanti ücret ve 150 bin euro imza parası verileceğini belirtilmişti.