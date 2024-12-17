Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 19 maça çıktı

İHA

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı mücadeleden 4-3’lük skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla puanını 41’e çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu.

YENİLMEZLİK SERİSİ 19 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetle, bu sezonki yenilmezliğini de 19 maça çıkardı.

Son olarak İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda 13’ü Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 19 müsabakada, 14 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

SIRADAKİ RAKİP KAYSERİSPOR

Galatasaray gelecek hafta Süper Lig’de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.