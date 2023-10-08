Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 22 maça çıktı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti ve milli takım arasında mutlu girdi.
Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle resmi maçlardaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.
Aslan resmi müsabakalardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı.
Galatasaray son 22 maçında kaybetmedi
Sarı-kırmızılılar bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 22 maçta yenilmedi.
Galatasaray, geride kalan karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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