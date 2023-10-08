Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 22 maça çıktı Galatasaray, Antalyaspor maçıyla beraber resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 22 karşılaşmaya çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 19 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti ve milli takım arasında mutlu girdi.

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle resmi maçlardaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Aslan resmi müsabakalardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı.

Galatasaray son 22 maçında kaybetmedi

Sarı-kırmızılılar bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 22 maçta yenilmedi.

Galatasaray, geride kalan karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)