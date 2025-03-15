Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e Barcelona iddiaları soruldu

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-0 kazandı.

Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata attı.

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BARCELONA İDDİALARI SORULDU

Osimhen, kendisi hakkında Barcelona haberlerinin çıktığının hatırlatılması ve geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Nijeryalı golcü, geleceğiyle ilgili sezon sonu Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek ile bir araya geleceğini söyledi.

Galatasaray'ı çok sevdiğini söyleyen Osimhen, doğru yolda ilerlediklerini de belirtti.

"BURANIN OYUNCUSUYUM BEN"

Osimhen, "Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda. Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda." yanıtını verdi.