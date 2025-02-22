Galatasaray'ın yıldızı Icardi derbi için İstanbul'a geldi

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Mauro Icardi, son yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Kadroda yer alamasa da Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda ve pazartesi stadyumda yerini alacak olan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı taraftarların kalbini bir kez daha kazandı.

SAKATLIĞI NEDENİYLE FORMA GİYEMİYOR

Victor Osimhen ve Alvaro Morata'lı forvet hattında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon yeniden takımın vazgeçilmezi olması bekleniyor.