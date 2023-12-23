Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den derbi paylaşımı Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, derbi öncesi geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı.

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Mauro Icardi'den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken paylaşım...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı.

30 yaşındaki golcü bu paylaşımına ayrıca 'kum saati' emojisi ekledi.

Beğeni yağdı

Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ise takım arkadaşı Icardi'nin paylaşımına 'taç ve güneş gözlüğü takan yüz' emojileri ile yorum yaptı.