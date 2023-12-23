Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den derbi paylaşımı

ensonhaber.com
Mauro Icardi'den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken paylaşım...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı.
30 yaşındaki golcü bu paylaşımına ayrıca 'kum saati' emojisi ekledi.
Beğeni yağdı
Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu.
Kerem Aktürkoğlu ise takım arkadaşı Icardi'nin paylaşımına 'taç ve güneş gözlüğü takan yüz' emojileri ile yorum yaptı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış