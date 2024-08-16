Galatasaray'ın Young Boys maçı kadrosu açıklandı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Haber Merkezi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a konuk olacak. Galatasaray‘ın ilk maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynayacak.

Maç öncesi ise temsilcmizin Young Boys maçı kadrosu açıklandı.

ZAHA KADRODA

Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almazken, ayrılması gündemde olan ve ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında sahada olmayan Wilfried Zaha, Galatasaraylı yöneticiler tarafından transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtilmesine rağmen kadroda yer aldı.

Kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz.