Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ı gündeme oturttu: Fatih Terim gelebilir Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesiyle birlikte Ahmet Çakar'ın günler önce söylediği sözler yeniden viral oldu.

Haber Merkezi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, deplasmanda 3-2 yenildiği Young Boys'a, evinde de 1-0 kaybederek elenmesi, eski bir kehaneti yeniden gündeme getirdi.

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, daha önce yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın bu turu geçemeyeceğini öngörmüş ve Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Çakar, Galatasaray ile Young Boys arasındaki eşleşme hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Young Boys, asla Galatasaray'dan fersah fersah düşük takım değil. Galatasaray, sadece kadro kalitesiyle ön plana çıkıyor. Üstelik 1 gollük avantajları da var. Galatasaray'ı geçmeleri asla büyük sürpriz olmaz. Young Boys'un turu geçeceğini düşünüyorum.

"FATİH TERİM SESLERİ YÜKSELECEK"

Çakar, Galatasaray'ın bu yenilgiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk'un zor durumda kalacağını da öngörmüştü. Çakar, "Muhtemelen çarşamba sabahı Okan Buruk topun ağzına gelecek. Yönetim Kurulu üyeleriyle karşı karşıya gelecek. Camiada Fatih Terim sesleri yükselecek." şeklinde konuşmuştu.

Ayrıca Çakar'ın açıklamalarında, Galatasaray'da Fatih Terim'in etkisinin hala sürdüğü vurgulanmıştı.

Çakar, Terim'in Mourinho gibi dünya çapında tanınan bir teknik direktörü geride bırakarak gücünü yeniden kanıtlamak istediğini de belirterek büyük bir tartışma konusu yaratmıştı.

Sosyal medyada bu sözler yeniden gündeme otururken, iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor.