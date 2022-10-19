Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor

Sezon başında Galatasaray'a transfer edilen Yusuf Demir, statü gereği yabancı sayılıyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun yerli statüsünde sayılması için çalışmalarda son aşamaya geldi.

Galatasaray, bu sezon başında Rapid Wien'den transfer ettiği 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için çalışmalarda son aşamaya geldi.

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor.

Cim-Bom, 19 yaşındaki solağın yerli sayılması için TFF'ye resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor. TFF'nin ise bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

TFF cevap vermişti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu futbolcu transfer edilirken, bu talimat vardı. Galatasaray, Yusuf'u alırken talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf'u transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Yusuf'un transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Yusuf Demir'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.

Kadroya giremiyor

Ligde son maçına 5. haftadaki Konya karşılaşmasında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi.