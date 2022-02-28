Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Süper Lig'de Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'ı Avrupa ve ligde zorlu mücadeleler bekliyor.

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, Rizespor galibiyetiyle az da olsa rahat bir nefes aldı.

Karadeniz ekibini 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılarda oynanan futbol taraftarı da tatmin etti.

Rize maçına akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar 35 bin kişiyle takımına destek verdi.

GALATASARAY'I BEKLEYEN ZORLU FİKSTÜR

Ancak Galatasaray'ı gelecek fikstürde zorlu maçlar bekliyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ardından Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya konuk olacak. Barcelona maçının ardından ligde Beşiktaş derbisi oynayacak.

Derbinin ardından sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek.

Galatasaray'ın bu zorlu fikstürde kaç puan alacağı ise merak konusu.