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    Galatasaray'ın zorlu fikstürü

    Süper Lig'de Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'ı Avrupa ve ligde zorlu mücadeleler bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 09:47
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    Galatasaray'ın zorlu fikstürü

    Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, Rizespor galibiyetiyle az da olsa rahat bir nefes aldı.

    Karadeniz ekibini 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılarda oynanan futbol taraftarı da tatmin etti.

    Rize maçına akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar 35 bin kişiyle takımına destek verdi.

    Galatasaray ın zorlu fikstürü #1

    GALATASARAY'I BEKLEYEN ZORLU FİKSTÜR

    Ancak Galatasaray'ı gelecek fikstürde zorlu maçlar bekliyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Ardından Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya konuk olacak. Barcelona maçının ardından ligde Beşiktaş derbisi oynayacak.

    Derbinin ardından sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek.

    Galatasaray'ın bu zorlu fikstürde kaç puan alacağı ise merak konusu.

    Galatasaray ın zorlu fikstürü #2

    Galatasaray ın zorlu fikstürü #3


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