Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a büyük onur Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazandı.

31. dakikada takımının ikinci golünü kaydeden milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'a ise bu maçta yaptığı davranıştan dolayı tebrik geldi.

Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında korner kararı veren hakem Cihan Aydın'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyaran Barış Alper Yılmaz'ı, 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı.

Erdoğan Arıpınar, örnek davranışından dolayı sarı-kırmızılı futbolcuyu kutladı.

Neler olmuştu?

Müsabakanın 49. dakikasında sarı-kırmızılı takım, Barış Alper'in içinde olduğu pozisyonda korner kazandı.

Hakem Cihan Aydın'ı uyaran genç futbolcu, topun kendisinden çıktığını söyledi.

Hakem Aydın, bunun üzerine Başakşehir'in autla oyuna başlamasına hükmetti.