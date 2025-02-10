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Haber Merkezi

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor’u konuk etti.

Konuk ekip 33’üncü dakikada sahadan çekildi, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır da mücadeleyi tatil etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ardından ise Galatasaraylı çocuk gözyaşlarını tutamadı.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrasında maçı 90 dakika izleyemeyen sarı-kırmızılı minik futbolsever babasına "Beni Fener maçına götür lütfen!" dedi.

Babası ise oğlunun bu hallerini sosyal medyadan paylaşırken "Oğlumun gözyaşların boğulursunuz inşallah" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK

Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne olacak.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu kritik derbinin tarihini önümüzdeki günlerde duyuracak.