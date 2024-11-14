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Haber Merkezi

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, birlikteliklerini geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.

İkili, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.

Ayrılıktan 8 ay sonra ilişkilerine ikinci bir şans daha veren ünlü çiftin şimdilerde mutlu birlikteliği sürüyor.

Keyifli anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan Lucas Torreira ile Devrim Özkan, liglere milli ara verilmesinin ardından Uruguay'da tatil yapıyor.

ELİNDEKİ LİSTE OLAY OLDU

Öte yandan X'te viral paylaşılan videoda, bir Galatasaray taraftarı çocuk, uzun süre aradığı ve plajda bulduğu Torreira ile fotoğraf çektirdi.

O video viral olurken, Uruguaylı oyuncunun elindeki not defteri de dikkati çekti.

Bazı kullanıcılar, evlilik hazırlığı yapan ikilinin eksik veya davetli listesi yaptığını öne sürdü.