Galatasaraylı Dries Mertens'e vatandaşlık verilecek

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Futbol kariyerine Galatasaray'da devam eden ve adını Napoli efsaneleri arasına yazdıran Dries Mertens için önemli bir karar alındı.

Kulüp tarihinde önemli bir yeri olan Mertens’in şehrin tarihinde de artık önemli bir yeri bulunuyor.

NAPOLİ VATANDAŞLIĞI VERİLECEK

İtalya’da bir radyo programında açıklamalarda bulunan Napoli belediye meclisi üyesi Salvatore Flocco, Mertens’e Napoli vatandaşlığı vereceklerini söyledi.

Salvatore Flocco, “Dries 6 Haziran'dan itibaren Napoli'nin tam vatandaşı olacak. Bu haberi dinleyicilere ve futbolseverlere vermek zorundayız. Mertens ve Napoli arasında güzel bir hikaye var. Güzel bir sosyalleşme günü olacak” ifadelerini kullandı.

OĞLUNUN ADINA TARAFTARLARIN ONA TAKTIĞI LAKABI KOYDU

Öte yandan Mertens, mavili formayla attığı 113 golle kulübün efsanelerinden Vojak ve Marek Hamsik’i geride bırakarak kulübün en çok gol atan oyuncusu olmuştu.

Mertens ve eşi, Napoli’de doğan çocuklarının adını, taraftarların ona taktığı lakap olan ‘Ciro’ olarak belirlemişti.