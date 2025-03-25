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Haber Merkezi

2022 yılında şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik kullandığı "sapık" ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra serbest bırakılan Gülşen'e o dönem destek verenlerden biri de Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs olmuştu.

Kat Kerkhofs, bu kez de başka bir toplumsal olayla gündeme geldi.

TENCERE-TAVALI PROTESTOYU PAYLAŞTI

Kat Kerkhofs, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan tencere-tavalı protestolar ile ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Kat Kerkhofs, çektiği videoyu eklediği paylaşımında Türk bayrağı ve kalp emojisi kullandı.

İşte o paylaşım...