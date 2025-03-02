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Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray'dan maç günü paylaşımı geldi.

Paylaşılan video taraftarın beğenisini kazandı.

BİRLİK ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı takımın hocası Okan Buruk ve futbolcular camiaya birlik çağrısında bulundu.

Fernando Muslera: Birlik olma zamanı. Yönetim, taraftar ve tüm Galatasaray camiası. Beşinci yıldıza giden yolda bize inanın ve destek olun. Birlikte başaralım. Mayıslar bizimdir!

Yunus Akgün: Sarıyla, kırmızıyla, alnımızın akıyla yine şampiyon olacağız!

Victor Osimhen: Şampiyonluk yolunda kazanmak için birlikte savaşacağız. Haydi!

OKAN BURUK: HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

Kaan Ayhan: Ruhumuzu ortaya koyup beşinci yıldız için savaşacağız!

Abdülkerim Bardakcı: Son iki sezon olduğu gibi bu sezon da büyük taraftarımızla beraber mayıslar bizim olacak.

Metehan Baltacı: Şampiyon Cimbom yazdıracağız!

Okan Buruk: Büyük Galatasaray taraftarı. Mayıs yaklaşıyor, bundan önceki iki senede nasıl hep birlikte başardıysak bu sene de hep birlikte başaracağız. Her şeyin farkındayız. Bu şampiyonlukla ne kadar güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı geldi. Bunun için hep birlikte kenetlenelim. Kenetlenelim, başka Galatasaray yok.