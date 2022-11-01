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    Galatasaraylı futbolculardan Halloween pozu

    Galatasaraylı futbolculardan Halloween pozu

    Hafta sonu Beşiktaş derbisine çıkacak olan Galatasaray'da yabancı futbolcular, Cadılar Bayramı konseptiyle bir parti düzenledi.
    • 01.11.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 12:10
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    Galatasaray'da derbi çalışmaları bu sabah gerçekleştirilen idmanla başladı.

    Sarı-kırmızılı futbolcular ve Okan Buruk, hafta sonunu Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamasıyla geçirdi.

    Halloween konsepti

    Twitter'da sık sık eleştirilere maruz kalan Galatasaray cephesinden yeni bir fotoğraf daha geldi.

    Takımın yabancı futbolcuları Halloween konseptli bir parti düzenlerken, çektirdikleri fotoğraf da dikkat çekti.

    Fotoğrafta Torreira, Muslera, Gomis, Van Aanholt, Seferovic, Mata, Oliveira, Dubois ve Mertens'in yer aldığı görüldü.

    Galatasaraylı futbolculardan Halloween pozu #1

    Okan Buruk ailesiyle birlikte Cadılar Bayramı kutlamasında - HABERİ

    Galatasaraylı futbolculardan Halloween pozu #2


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