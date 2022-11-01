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Galatasaraylı futbolculardan Halloween pozu
Hafta sonu Beşiktaş derbisine çıkacak olan Galatasaray'da yabancı futbolcular, Cadılar Bayramı konseptiyle bir parti düzenledi.
- 01.11.2022 - 10:54
- Güncelleme : 01.11.2022 - 12:10
Galatasaray'da derbi çalışmaları bu sabah gerçekleştirilen idmanla başladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular ve Okan Buruk, hafta sonunu Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamasıyla geçirdi.
Halloween konsepti
Twitter'da sık sık eleştirilere maruz kalan Galatasaray cephesinden yeni bir fotoğraf daha geldi.
Takımın yabancı futbolcuları Halloween konseptli bir parti düzenlerken, çektirdikleri fotoğraf da dikkat çekti.
Fotoğrafta Torreira, Muslera, Gomis, Van Aanholt, Seferovic, Mata, Oliveira, Dubois ve Mertens'in yer aldığı görüldü.