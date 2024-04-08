Galatasaraylı futbolculardan peştemalli paylaşım

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TFF Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı.
Sarı-lacivertliler karşılaşmaya U19 takımıyla çıktı.
Mücadelenin henüz 1. dakikasında Galatasaray'da Mauro Icardi'nin golü bulmasının ardından Fenerbahçe takımı sahadan çekildi.
Olayın ardından müsabaka tatil edilirken, son karar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecek.
Sarı-kırmızı peştemallerle poz verdiler
Karşılaşmanın ardından Galatasaray takımı soyunma odasından poz verdi.
Boyunlarına sarı-kırmızılı peştemal takan futbolcuların görüntüsü, kulübün sosyal medya hesabından "Şanlıurfa Hatırası" başlığıyla paylaşıldı.
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