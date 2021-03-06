Galatasaraylı futbolculardan yeni seri toplantısı

Galatasaraylı futbolcular Ankaragücü mağlubiyetinin ardından yapılan toplantılarda "Hakemi de yeneceğiz" diyerek yeni seri için birbirlerine söz verdi.

Ankaragücü karşılaşmasında beklenmedik bir yenilgi alan Galatasaray'da futbolcular kendi aralarında yaptığı toplantılarla yeni bir seri için kolları sıvadı.

Kaptanlar Arda ve Muslera önderliğinde toplanan futbolcular hakem kararlarını da eleştirmeye devam ediyor.

"HAKEMİ DE YENMEMİZ LAZIM"

Yapılan görüşmeler sonucunda "Aleyhimize çalınan çok kritik ve ağır düdükler tek mazeretimiz olamaz. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bu yüzden verilen yanlış kararları da yenmemiz lazım. Ankaragücü karşısında gücümüzü sahaya yansıtamadık. Bir daha bu tabloyu görmemek için daha çok mücadele etmeliyiz. Bu yenilgi son olacak." görüşünde birleşen futbolcular Sivasspor karşılaşmasıyla tekrar çıkışa geçmek için birbirlerine söz verdi.

Bilindiği üzere Galatasaray camiası Ankaragücü karşılaşmasında hakem yönetimini hep bir ağızdan topa tutmuş ve Halil Umut Meler'in kararlarının mağlubiyette başrol oynadığı konusunda fikir birliğine varılmıştı.