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Galatasaray 25. şampiyonluğuna ulaştı...
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Kayserispor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Galatasaray böylelikle şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktı.
KLASİKLEŞEN KUTLAMA GELDİ
Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi.
Buruk açıklama yaptığı sırada gelenekselleşen şampiyonluk kutlaması da geldi.
OYUNCULAR BASIN TOPLANTISINI BASTI
Galatasaraylı futbolcular, Buruk'un basın toplantısını bastı.
Doyasıya eğlenen Buruk ve oyuncuları şampiyonluğu bir kez daha kutladı.
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