Galatasaraylı futbolcuların Fatih Terim özlemi

Sezon ortasında görevden ayrılmak zorunda bırakılan Fatih Terim'i unutamayan oyuncular, açıklamalarında deneyimli hocaya duydukları özlemden bahsetti.

Sezon başında başladığı kadro yapılanmasını tamamlayamadan görevinden ayrılmak zorunda kalan Fatih Terim, Galatasaray'da özlemle anılmaya devam ediyor. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın başında büyük başarılara imza atan başarılı hocanın dönmesiyle ilgili her gün sosyal medyadan yüzlerce mesajlar paylaşıyor.

Bunun yanı sıra Galatasaraylı futbolcular da duydukları saygı ve hasreti kelimelere dökmeyi ihmal etmedi.

Farklı gazetelere röportajlar verse de ortak noktaları Fatih Terim'di. Hepsi Terim'in kendileri için ne kadar önemli bir hoca olduğunu, ayrılığına ne kadar üzüldüklerini dile getirdi.

“Fatih Terim babam gibiydi”

İşte futbolcuların Terim'le ilgili dikkat çeken açıklamaları:

Deneyimli defans oyuncusu Marcao Teixeira, Terim’le ilgili, “Fatih Terim babam gibiydi. Ayrılığı beni çok üzdü. Takımdan gittikten sonra değişen şeyler konusunda ise konuşmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Terim benim için büyük bir kişilik”

Victor Nelsson açıklamalarında, “Fatih Terim benim için büyük bir kişilik. Sadece Galatasaray için değil, futbol dünyası için herkesin saygı duyduğu bir karakter.” dedi.

“Fatih Terim’in yeri çok farklı”

Taylan Antalyalı ise Fatih Terim ile ilgili, “Beni Galatasaray'a Fatih Hoca getirdi. Benim gözümde Fatih Terim'in yeri çok farklı. Fatih Terim'in ayrılığı beni çok üzdü.” açıklamasında bulundu.

“Bende çok büyük katkısı var”

Alexsandru Cicaldau, Terim’in katkısından bahsedip, “Bana güvendi ve Galatasaray'a gelmemi sağladı. Sezon başında Fatih Terim sayesinde iyi performans gösterdim. Bende çok büyük katkısı var.” İfadelerini kullandı.

“Ayrılığı sonrası yıkıldım”

Galatasaray’ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ise, “Fatih Terim'le uzun yıllar çalışmaya devam etmek isterdim. Fatih Terim benim için gerçek bir efsane ve İmparator. Ayrılığı sonrasında yıkıldım.” açıklamasında bulundu.

Son döneminde 4 kupa kazandırdı

Fatih Terim dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçtikten sonra müzeye 4 kupa daha kazandırdı.

Yine hayalleri büyüktü ancak Başkan Burak Elmas'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Terim daha önceden yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin henüz bir karar vermediğini söylemişti.