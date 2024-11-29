Galatasaraylı futbolcuların formalarını çalıp satan 6 kişi beraat etti

İHA

Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetlerini tesislerden çalıp, daha sonra sattığı iddia edilen 6 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 3 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

BERAATLARINI İSTEDİLER

Duruşmada son sözleri sorulan tutuksuz sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlerini talep etti.

Beyanda bulunan Galatasaray Mağazacılık A.Ş. avukatları, sanıkların üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık avukatları ise, aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

TÜM SANIKLARIN BERAATLERİNE HÜKMEDİLDİ

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçlamalar yönünden ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ tarafından, kulüp oyuncuları ile teknik heyeti için ürettiği orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin, şirketin rızası dışında üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olunduğu aktarıldı.

Firmanın kulübe verdiği ürünlerin profesyonel standartlarda olduğu, özellikle antrenmanda ve müsabakada görev yapan futbolcuların performansını artırma ve terlemeyi önleme gibi birçok özelliği bulunduğu ve piyasada bu ürünlerin satılmadığı da iddianamede belirtildi.

İddianamede, 13 Ocak 2022’de yapılan bir sayımda tesiste bulunması gereken 2 bin 443 parça ürünün çalındığının anlaşıldığı belirtilerek, bunların ikinci el eşyaların sunulduğu internetteki bir sitede satıldığı da kaydedildi.

Araştırmada, sanık Yılmaz Yanık’ın berber olduğu, bazı Galatasaraylı futbolcuyla tıraş yapmak için irtibat kurduğu anlatılan iddianamede, diğer sanıklardan Sedat Peker’in kulüpte masörlük, Ahmet Kör’ün de futbol takımında şoförlük yaptığı, Turgut Uygun’un çamaşırhanede çalıştığı, Gürsel Polat’ın ise akademi sorumlusu olduğu açıklandı.

Sanıkların futbolcuların ve teknik heyetin kullanımına sunulmuş ürünleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri belirtilen iddianamede, ürünlerin piyasaya arz edildiği ve satıcıların haksız kazanç sağladıkları ifade edildi. 6 sanığın "iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.