Galatasaraylı futbolcuların saçlarını sarıya boyatması sonrası 'doping' iddiası ortaya atıldı

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Son dönemde sosyal medyada yayılan bir iddia dilden dile dolandı.

Buna göre Galatasaraylı futbolcuların birçoğunun saçını sarıya boyatmasının ardından yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı İspanyol golcüsü Alvaro Morata, yeni imajıyla dikkat çekti.

GALATASARAY'DAKİ SARI SAÇ FURYASI 'DOPİNG' İDDİASINI BERABERİNDE GETİRDİ

Morata'nın, Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın ardından saçlarını sarıya boyattığı görüldü.

Morata’nın saçını sarıya boyattıktan sonra sakatlık sürecinin azaldığı ve çok hızlı bir şekilde iyileştiği öne sürüldü.

Galatasaraylı futbolcuların birçoğunun saçını sarıya boyatması üzerine sosyal medyada “Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş” iddiası tartışma konusu oldu.

'SAÇ BOYATMAK DOPİNG TESTLERİNDEN GEÇMEYİ SAĞLIYORMUŞ'

Çok sayıda sosyal medya takipçisi, “Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş. Yapay zeka da durumu onayladı. Galatasaray’da nerdeyse sakatlık dönüşü bütün futbolcular saçlarını boyatıyor. Bu konunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum.” yorumlarını yaptı.

Adli Tıp Kurumu’nun temellerini atan Üsküdar Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, sosyal medyada gündem olan doping iddiasına değindi.

ÜNLÜ ADLİ TIPÇI AÇIKLADI: TEST İÇİN SADECE SAÇ KULLANILMAZ, BOYALI SAÇTA DA BULUNUR

Por. Dr. Sevil Atasoy, “Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş” iddiasının doğru olup olmadığını açıkladı.

Sevil Atasoy, sosyal medya hesabından tartışmaya ilişkin “Doping testi için sadece saç kullanılmaz, ayrıca boyalı saçta da aranan bulunur. ChatGPT’yi bir yana bırakın. Beni dinleyin:)” açıklamasını yaptı.