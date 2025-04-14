Galatasaraylı İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in sözleriyle ilgili konuştu

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Galatasaray'da gündemin ana maddelerinden biri, Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in geleceği.

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı bir türlü netleşmeyen Osimhen, Samsunspor maçının ardından geleceğiyle ilgili konuşmuştu.

"GALATASARAY SONSUZA KADAR KALBİMDE OLACAK"

Nijeryalı yıldız, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." demişti.

Osimhen'in bu sözleri, ayrılık olarak yorumlanmıştı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in bu sözleriyle ilgili AS'a konuştu.

"HER ZAMAN KALBİNDE OLACAĞINI SÖYLEDİ AMA AYRILACAĞINI SÖYLEMEDİ"

Hatipoğlu, Osimhen'in sözlerinin ayrılık olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Hatipoğlu, "Osimhen'in sözleri ayrılacağı anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda ayrılsa bile Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi ama ayrılacağını söylemedi. Onun bizimle kalmasını istiyoruz." dedi.

Galatasaray'da bu sezon 33 maçta süre bulan Osimhen, 29 gol attı ve 6 asist yaptı.