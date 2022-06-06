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    Galatasaraylı Marcao, nikah tazeledi

    Galatasaraylı Marcao, nikah tazeledi

    Evlendiklerinde maddi imkanlardan dolayı düğün yapamayan Marcao Teixeira, doğum gününde eşi ile olan bu hayalini gerçekleştirdi.
    • 06.06.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 17:39
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    Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao Teixeira, bu sezon takım kötü gitse de gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanmıştı.

    Avrupa'dan birçok teklif alan Brezilyalı oyuncunun, gelecek sezon Galatasaray'da oynayıp oynamaması kesin değil.

    Transfer sezonunun gözde oyuncularından olacak olan Marcao, eşiyle nikah tazeledi.

    Galatasaraylı Marcao, nikah tazeledi İZLE

    Maddi imkansızlıktan düğün yapamamışlardı

    Marcao, doğum gününü çok farklı bir şekilde kutladı. Evlendikleri zaman maddi imkanlardan dolayı düğün yapamayan Brezilyalı çift, dün akşam nikah tazeledi. Aynı zamanda Marcao'nun doğum günü de kutlandı.

    Galatasaraylı Marcao, nikah tazeledi #1

    Galatasaraylı Marcao, nikah tazeledi #2

    Galatasaraylı Marcao, nikah tazeledi #3


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