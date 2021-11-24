Galatasaraylı Ryan Babel'den otobiyografik rap albümü

Bugüne kadar üç şarkı yayınlayan Ryan Babel, otobiyografisini rap albümüyle çıkarıyor.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, otobiyografisi için farklı bir yol denedi.

Babel, daha önce üç rap şarkısı yayınlamıştı. Hollandalı, otobiyografisini rap albümüyle yayınlama kararı aldı. Babel'in hayatını anlatan, toplam 8 parçadan oluşan otobiyografi cuma günü yayınlanacak.

FİKİR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

The Guardian'a röportaj veren Ryan Babel, yeni projesinin detaylarını paylaştı.

Süreci anlatan Babel, "İki yıl önce Ajax'a döndüğümde bir gazeteci otobiyografi yazmak isteyip istemediğimi sordu. O an erken olduğunu düşündüm, hazır değildim. Ancak sonra karantina başladı ve evde sıkıldım. Bu esnada fikir ortaya çıktı." dedi.

Deneyimli futbolcu, müzik formülüyle ilgili olarak da "Otobiyografimi neden müzik formatıyla yazmadığımı düşündüm. Sonra Hollanda'da müzikle uğraşan bazı yakınlarımı aradım ve detayları anlattım." şeklinde konuştu.

OTOBİYOGRAFİDE KİMLERDEN BAHSEDİYOR?

Şu ana kadar albümünden üç single yayınlayan Babel, özellikle eski takım arkadaşı Ibrahim Afellay'ı eleştirdiği son şarkısıyla dikkat çekmişti.

Hollandalı futbolcu, Ajax'taki gençlik yıllarında kendisine inanmayan ancak daha sonra Danny Blind'in talebiyle sözleşme imzalayan Louis van Gaal ile olan ilişkisini albümünde paylaşacak. Ayrıca Liverpool'da problem yaşadığı Rafael Benitez de Babel'in hedefinde.

Deneyimli futbolcu albümünde ırkçılığa da yer verdi.

MLS SİNYALİ

Babel, futbolu henüz bırakmak istemediğini belirtirken geleceğe dair de sinyaller verdi. 34 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek.

"Tekliflere açığım. MLS ilgilenebileceğim bir seçenek. Avrupa'da hala oynayabileceğim bir takım olursa bunu kesinlikle düşünürüm."