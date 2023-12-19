Galatasaraylı Sergio Oliveira, ameliyat edildi Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde antrenman öncesinde gerçekleştirdiği kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopma meydana gelen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, ülkesinde ameliyat oldu.

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Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, göğüs kasında kopuk nedeniyle ameliyat oldu.

Ameliyatını Portekiz'de olan 31 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından Galatasaray ve kulüp doktoru Yener İnce’ye tedavisine izin verdikleri için teşekkür etti.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Tedavimin Portekiz'de olmasına izin verdikleri ve güvendikleri için Galatasaray ve Yener İnce'ye teşekkür ediyorum.

Göğüs kasında kopuk oluşmuştu

Galatasaray Kulübü, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Sergio Oliveira'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu belirtmişti.