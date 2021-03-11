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- Galatasaraylı taraftar, Belhanda gitti diye lokma döktürdü
Galatasaraylı taraftar, Belhanda gitti diye lokma döktürdü
Galatasaraylı bir taraftar, takımda görmek istemediği Younes Belhanda’nın kulüpten gönderilmesinin ardından sokakta lokma dağıttı.
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 15:56
Galatasaray'da oynadığı futbolla taraftarı ikiye bölen Belhanda'nın gönderilişi, bir kısım futbolseveri üzerken, bazılarını ise sevindirdi.
Yıllardır Faslı oyuncunun kovulmasını isteyen sarı-kırmızılı bir taraftarlar, dün gelen haberin ardından ilginç bir harekette bulundu.
LOKMA DAĞITTI
Üzerinde "Belhanda'nın gidişinin hayrına" yazılı kağıdı ağaca asan genç, sokakta lokma dağıttı.