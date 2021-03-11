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    Galatasaraylı taraftar, Belhanda gitti diye lokma döktürdü

    Galatasaraylı bir taraftar, takımda görmek istemediği Younes Belhanda’nın kulüpten gönderilmesinin ardından sokakta lokma dağıttı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 15:56
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    Galatasaraylı taraftar, Belhanda gitti diye lokma döktürdü

    Galatasaray'da oynadığı futbolla taraftarı ikiye bölen Belhanda'nın gönderilişi, bir kısım futbolseveri üzerken, bazılarını ise sevindirdi.

    Yıllardır Faslı oyuncunun kovulmasını isteyen sarı-kırmızılı bir taraftarlar, dün gelen haberin ardından ilginç bir harekette bulundu.

    LOKMA DAĞITTI

    Üzerinde "Belhanda'nın gidişinin hayrına" yazılı kağıdı ağaca asan genç, sokakta lokma dağıttı.

    Galatasaraylı taraftar, Belhanda gitti diye lokma döktürdü #1

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